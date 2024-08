Ufficiale: Rui Patricio all'Atalanta

Rui Patricio, l'ex portiere della Roma, è un nuovo giocatore dell'Atalanta, a comunicarlo la stessa società di Bergamo in una nota sul proprio sito ufficiale. "Atalanta BC è lieta di annunciare che nella corrente stagione, 2024/25, Rui Pedro dos Santos Patrício, noto semplicemente come Rui Patrício, indosserà la maglia nerazzurra", si legge nel comunicato del club dal titolo 'Col portoghese e Carnesecchi nerazzurri in... buone mani'.

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Rui, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", concludono dall'Atalanta.