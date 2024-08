UFFICIALE: Kumbulla in prestito secco all'Espanyol (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Marash Kumbulla lascia la Roma e si trasferisce a titolo temporaneo all'Espanyol. Il difensore centrale albanese saluta il club giallorosso con la formula del prestito secco e i capitolini contribuiranno al pagamento di una parte dell'ingaggio. Ecco il comunicato: "L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con l'Espanyol per la cessione a titolo temporaneo di Marash Kumbulla fino al 30 giugno 2025. Arrivato dall’Hellas Verona nel 2020, il difensore – classe 2000 – ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol. In bocca al lupo, Marash".

(asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE Arriva anche l'ufficialità da parte dell'Espanyol: "Marash Kumbulla è diventato il sesto acquisto biancoblu di questa stagione. Il difensore italiano (Peschiera del Garda, 08/02/2000), seppur di origini albanesi, arriva in prestito dall'AS Roma fino al termine della stagione. Kumbulla veste la maglia dell'Albania e ha giocato più di 70 partite in Serie A, oltre ad aver giocato in Europa League e in Conference League con la squadra italiana". (rcdespanyol.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

? El seu primer 'announce' ? pic.twitter.com/szDb77NgmZ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 17, 2024