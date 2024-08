Rennes-Lione: al fischio finale Assignon dirige un giro di applausi. Dalla Francia: "Aria di fine era" (VIDEO)

Titolare, 73' in campo 3-0 al Lione e saluti alla fine della partita. Lorenz Assignon al termine della partita contro il Lione ieri ha "diretto" un giro di applausi con i tifosi. Come sottolineato da Thomas Rassouli, giornalista di Stade Rennais Online, è un saluto che sa di "fine di un'era". Il terzino è l'obiettivo numero della Roma per rinforza la fascia destra.

Un clapping dans le rond central mené par Assignon et Bourigeaud, spécialement acclamés à leur sortie durant la rencontre, et pour le tour d’honneur. Un air de fin d’époque. #SRFCOL #SRFC pic.twitter.com/KpacGGNPU5 — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) August 18, 2024