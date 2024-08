LIVE - Calciomercato Roma: Dovbyk in viaggio verso Roma con l'agente e la dirigenza giallorossa (FOTO)

Oggi è il giorno di Artem Dovbyk alla Roma. L'ex attaccante del Girona si trasferirà in giallorosso per svolgere visite mediche e poi firmare il nuovo contratto. Qui i principali aggiornamenti.

LIVE

10:44 - L'attaccante ucraino è in viaggio verso la Capitale in compagnia di Liundovski, il suo agente, la dirigenza della Roma: Ghisolfi e Souloukou sono nei sedili posteriori. Alle 11:50 l'arrivo a Ciampino per iniziare la sua avventura giallorossa con le visite mediche. Lo riporta Fabrizio Romano.

??? Artem Dovbyk, his agent Alex Liundovski and AS Roma management on their way to Italy to complete the move!

Dovbyk only wanted AS Roma and he’s now set to land in one hour for medical at the club.

Exclusive pic ⤵️? pic.twitter.com/AUEKzUC73r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024