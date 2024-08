Karsdorp è ufficialmente un giocatore del PSV Eindhoven (COMUNICATO)

Dopo aver risolto il contratto con la Roma nella giornata di ieri, Rick Karsdorp ha fatto ritorno in Olanda. L'ex terzino giallorosso è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. A comunicarlo è proprio il club olandese tramite il sito ufficiale:

"Rick Karsdorp è un giocatore del PSV. L'ala destra 29enne si è svincolato dopo essere stato sotto contratto con l'AS Roma negli ultimi sette anni. Il cittadino olandese ha firmato un contratto di un anno con un'opzione per un anno aggiuntivo.

Con Rick Karsdorp, il direttore degli affari calcistici Earnest Stewart aggiunge un profilo con quasi 300 presenze nei maggiori campionati. In poco più della metà delle partite, Rick ha giocato per Roma. L'altra metà con il Feyenoord, il club in cui è cresciuto e che lo ha aiutato a diventare un calciatore professionista.

Abilità di guida, potenza e corsa

Dopo anni all'estero, Rick è determinato ad avere successo al PSV. "È bello essere di nuovo nei Paesi Bassi dopo sette anni. Io e la mia famiglia non vediamo l'ora", dice. "Con la mia spinta, potenza e capacità di corsa, mi adatto bene al gioco che PSV vuole giocare. Voglio mostrare di nuovo alla gente qui il Rick dei suoi giorni migliori, con buoni passaggi e croci utili. All'AS Roma ho avuto periodi buoni e meno, quindi andiamo per un nuovo buon periodo. In cui diventiamo campioni e si arriva il più lontano possibile nella Champions League".

Esperienza europea

Con quasi 60 partite nelle competizioni europee, diverse finali e un titolo della UEFA Conference League, Rick ha molta esperienza internazionale. È conosciuto come un combattente di ferro difensivo con una spinta in avanti. Per Earnest Stewart tutti motivi per portarlo al Philips Stadion.

"La partenza di Jordan Teze aveva creato un posto vacante nella posizione di terzino destro", ha spiegato. "Nel mix di talento e routine che costituisce una selezione, Rick porta esperienza europea. Ha familiarità con l'Eredivisie e con la sua velocità si adatta al gioco di Peter Bosz. Siamo molto felici di averlo in casa ora".

