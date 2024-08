Francia: prima convocazione per Koné. Deschamps: "Potrebbe cambiare squadra" (FOTO)

Prima convocazione con la Francia per Manu Koné: il centrocampista di proprietà del Borussia Mönchengladbach, obiettivo di mercato della Roma per rinforzare il reparto, è presente nella lista dei convocati di Didier Deschamps per le gare di Nations League contro Italia e Belgio. Il ct francese in conferenza stampa ha parlato anche di Koné: "Lo seguiamo da un po' per quello che sta facendo con il suo club. Potrebbe cambiare squadra entro venerdì. Sta ai giocatori fare bene perché la competizione è importante in tutto".

