Calciomercato, ufficiale: Theate in prestito all'Eintracht Francoforte (FOTO)

Accostato durante la finestra del calciomercato estivo anche alla Roma per rinforzare la difesa a disposizione di Daniele De Rossi, Arthur Theate si trasferisce all'Eintracht Francoforte: il difensore classe 2000, ex Bologna, passa dal Rennes al club tedesco in prestito con diritto di riscatto. Lo annuncia l'Eintracht tramite i canali ufficiali sui social:

Gude @ArthurTheate! ?? Der belgische Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von @staderennais an den Main. Der Innenverteidiger kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Ende der Saison, infolgedessen besitzt Eintracht Frankfurt eine Kaufoption.#SGE | #GudeArthur — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 18, 2024