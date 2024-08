Calciomercato, ufficiale: Sorloth è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid (COMUNICATO e FOTO)

Con l'arrivo di Artem Dovbyk alla Roma, l'Atletico Madrid ha dovuto virare in fretta su un altro attaccante. L'ucraino era, infatti, l'obiettivo numero 1 del Cholo Simeone, ma l'accordo tra i Colchoneros e il giocatore non si è mai trovato, facendo così saltare l'affare. Il club spagnolo ha quindi deciso di affondare il colpo per Alexander Sorloth, bomber classe 1995 del Villarreal. Il norvegese approda a Madrid per circa 30 milioni di euro più ulteriori bonus. Ad ufficializzarne la cessione è stato il Sottomarino Giallo tramite un comunicato apparso sul loro sito web.

"Villarreal CF e Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Alexander Sorloth, che giocherà con i biancorossi a partire dalla stagione 2024/25.

L'attaccante norvegese si unisce all'Atletico Madrid dopo aver vissuto una fantastica stagione al Submarino, nella quale ha segnato un totale di 26 gol e distribuito sei assist. Queste eccellenti cifre lo hanno reso uno dei nomi di LALIGA EA Sports nell'ultimo anno.

Il Villarreal CF ringrazia il giocatore per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza nel club 'amarillo' e gli augura buona fortuna per la sua nuova avventura professionale".

(villarrealcf.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

?????????? ???????: Alexander Sørloth El Villarreal CF y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo de traspaso por Alexander Sørloth. — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 3, 2024