Calciomercato, ufficiale: Lukaku è del Napoli (FOTO)

Arrivato ieri a Roma per svolgere le visite mediche prima di raggiungere Napoli, Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L'ex attaccante della Roma si trasferisce in azzurro dal Chelsea e ritrova Antonio Conte in panchina dopo l'avventura che hanno condiviso all'Inter. Lo annuncia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pubblicando uno scatto dell'attaccante belga su X mentre firma il contratto: