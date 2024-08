Calciomercato, ufficiale: Faticanti in prestito con diritto di riscatto alla Juventus Next Gen. La Roma ha il 35% sulla rivendita

L'ex giallorosso Giacomo Faticanti cambia casacca: il centrocampista si trasferisce, in questa sessione di calciomercato, in prestito con diritto di riscatto dal Lecce alla Juventus Next Gen. La Roma vanta sul giocatore il 35% sulla rivendita. Di seguito il comunicato della Juventus:

Giacomo Faticanti giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia della Juventus Next Gen: è ufficiale infatti l’arrivo in bianconero del classe 2004 in prestito con diritto di riscatto dal Lecce.

Centrocampista, cresciuto nelle giovanili di Frosinone e Roma, trasferitosi al club pugliese nell’estate del 2023 e dallo scorso gennaio metà stagione tra le fila della Ternana nel campionato di Serie B con cui ha collezionato 11 presenze. Nel 2022 Faticanti ha esordito anche in Europa League con la maglia della Roma e nel 2023 si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana Under 19 superando, da titolare, in finale il Portogallo.