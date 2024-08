Calciomercato, ufficiale: Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool. Il giocatore: "Mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo dalla Juve" (FOTO e VIDEO)

Fuori dai piani della Juventus con l'arrivo di Thiago Motta e al centro delle voci estive di calciomercato, Federico Chiesa si trasferisce in Premier League: l'esterno italiano, a lungo obiettivo della Roma di Daniele De Rossi, è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool di Arne Slot. Lo annuncia il club inglese con vari contenuti sui social:

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. ?? #BenvenutoFederico — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

Su Instagram Chiesa ha salutato i tifosi della Juventus: "È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore.

Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi. Porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso.

Ora, nel salutarvi, vorrei fare chiarezza sulla questione del rinnovo. Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra. Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto. Grazie, Juventus. Fino alla fine".