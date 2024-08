Calciomercato: tentativo di scambio Chiesa-Sterling tra Juventus e Chelsea. Affare bloccato per divergenze di valutazioni

In casa Juventus resta ancora da delineare la situazione legata a Federico Chiesa, considerato fuori dal progetto di Thiago Motta e alla ricerca quindi di una nuova sistemazione. Secondo l'esperto di calciomercato i bianconeri e il Chelsea avrebbero parlato per capire la fattibilità di uno scambio tra l'attaccante e Raheem Sterling, con l'affare che però si sarebbe bloccato per divergenze sulle valutazioni dei giocatori e i rispettivi ingaggi. I londinesi però potrebbero tornare su Chiesa (ancora accostato alla Roma) non appena verrà trovata una nuova sistemazione all'inglese.

(gianlucadimarzio.com)

