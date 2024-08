Il Rennes fissa un ultimatum per il trasferimento di Lorenz Assignon alla Roma. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, il club francese ha comunicato al terzino che serve un segnale concreto dai giallorossi entro oggi: senza l'offerta scritta di prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni la trattativa non si fa.