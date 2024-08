Dopo le prime settimane di ritiro con la Roma, è ai saluti Ebrima Darboe. Come scrive il portale gialloblu, il centrocampista è ad un passo dal Frosinone. Il club ciociaro ha infatti raggiunto l'accordo con la società giallorossa sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Attesa solo l'ufficialità per il passaggio in giallazzurro del classe 2001.

(tuttofrosinone.com)

