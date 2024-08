Calciomercato Roma, trovato l’accordo con l’Empoli per Solbakken. Si trasferirà in prestito

Continua il lavoro di Florent Ghisolfi sul fronte calciomercato. Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo account X, Ola Solbakken è prossimo ai saluti. L’attaccante norvegese classe ‘98 si trasferirà in prestito all’Empoli, fondamentale Roberto Gemmi per la conclusione dell’affare.

??? Excl: Ola Solbakken leaves AS Roma and joins Empoli on loan deal.

Empoli director Roberto Gemmi has excellent relationship with AS Roma top management and it was crucial to get the deal done. pic.twitter.com/UBz3bfurCC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024