Calciomercato Roma, tentativo della Fiorentina per Cristante: problema ingaggio

Con la possibile cessione di Sofyan Amrabat la Fiorentina potrebbe cercare in queste ultime ore di mercato un giocatore per rinforzare numericamente e tecnicamente il centrocampo. In tal senso, secondo il quotidiano regionale, il club viola potrebbe fare un tentativo per Bryan Cristante, giocatore che verrebbe accolto più che volentieri dal tecnico Raffaele Palladino. L'eventuale operazione però non sarebbe semplice, soprattutto per via dell'importante stipendio che il giocatore prende attualmente alla Roma.

(Corriere Fiorentino)