Calciomercato Roma: sondaggio per Sergi Roberto. Interessa anche ad Ajax e Como

Svincolato dopo la sua lunga esperienza con la maglia del Barcellona, il futuro di Sergi Roberto è ancora da decifrare. Secondo le informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, nelle scorse settimane la Roma ha effettuato un sondaggio per il difensore classe 1992, che interessa anche all'Ajax e al Como. Al momento, però, lo spagnolo non ha ancora preso una decisione sul suo imminente futuro.

El futuro de Sergi Roberto sigue en el aire. En las últimas semanas ha habido sondeos por parte de clubes como Ajax, Roma y Como. Todavía no hay ninguna decisión tomada. pic.twitter.com/D8MM8rPrXQ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 2, 2024