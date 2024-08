Ola Solbakken è ad un passo dall'Empoli. Come scrive Filippo Biafora su X, infatti, l'attaccante norvegese passerà alla società toscana in prestito. Scambio di documenti in corso tra le due società. Dopo le esperienze in Grecia e Giappone, dunque, nuova avventura in Serie A per l'ex Bodo.