La Roma attende la decisione di Paulo Dybala sull'offerta araba e intanto si guarda intorno alla ricerca di possibili alternative. Come scrive l'edizione odierna del quotidiano romano, un nome che non dispiace è il belga Ngonge, che Conte non ritiene adatto al suo Napoli. Ma la Roma lo potrebbe prendere solo in prestito con diritto di riscatto.

(corsport)