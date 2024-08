Calciomercato Roma, Assignon sempre più vicino. Trattativa nella fase finale

Giunge alla fase finale la trattativa tra Roma e Rennes per Lorenz Assignon, il terzino che servirà a Daniele De Rossi per la prossima stagione. Stando a quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo account X, ci sarebbero ancora gli ultimi dettagli da limare per quanto riguarda la cifra del prestito oneroso con obbligo di riscatto che poterà il classe 2000 alla corte del mister lidense.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, Assignon è sempre più vicino. Accordo per la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto: ultimi dettagli da limare sulla cifra del prestito e sui termini di pagamento. Trattativa comunque giunta alla fase finale — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2024