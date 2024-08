Calciomercato Roma, si avvicina Danso: parti al lavoro per trovare un accordo e definire l'affare

È Kevin Danso il grande obiettivo della Roma per sistemare la difesa. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, il club giallorosso è al lavoro con il Lens per trovare un accordo totale sulla base di 25 milioni tra parte fissa e bonus. La distanza resta quindi minima e presto l’affare potrebbe essere definito e formalizzato. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento.

