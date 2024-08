Calciomercato Roma, si avvicina Assignon: offerto 1 milione per il prestito con obbligo di riscatto condizionato a 9

La Roma continua a lavorare per acquistare un nuovo terzino destro e nelle ultime ore si è infuocata la pista che porta a Lorenz Assignon. Secondo quanto riportato da Di Marzio, il terzino francese è sempre più vicino al club giallorosso e i contatti con il Rennes sono costanti. I capitolini hanno messo sul piatto 1 milione di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni al verificarsi di determinate condizioni.

Come aggiunto dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Roma è pronta a presentare al Rennes l'offerta basata sul prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a condizioni molto semplici, come la prima presenza in giallorosso.