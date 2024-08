Calciomercato Roma: Shomurodov vicino all'Atlanta Utd. Trattativa in corso tra i due club

Il futuro di Eldor Shomurodov, dopo il prestito della scorsa stagione al Cagliari, potrebbe essere nuovamente lontano dalla Capitale. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti l'attaccante uzbeko sarebbe vicino all'Atlanta Utd (squadra della MLS americana), con la trattativa con la Roma che procede e che avrebbe buone possibilità di chiudersi con un accordo totale. Inoltre Romano aggiunge che Ola Solbakken, come confermato dalle recenti indiscrezioni, andrà all'Empoli.

?⚫️?? EXCL: MLS side Atlanta Utd approach AS Roma to sign Eldor Shomurodov as new striker.

Negotiations ongoing with good chances to make it happen.

As exclusively revealed yesterday, Ola Solbakken will go to Empoli from Roma. pic.twitter.com/zkTQoFDC2N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024