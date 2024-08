Calciomercato Roma: seconda offerta per Assignon, prestito con obbligo di riscatto. Parti più vicine

Roma e Rennes si stanno avvicinando per il trasferimento di Lorenz Assignon in giallorosso. Come riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la dirigenza romanista ha presentato la sua seconda offerta per il terzino, proponendo questa volta un prestito con obbligo di riscatto. Non c'è ancora intesa sulle cifre, ma le parti si stanno avvicinando.

L'#ASRoma ha presentato la sua seconda offerta per #Assignon, cambiando le condizioni iniziali e proponendo un prestito con obbligo di riscatto. Non c'è ancora l'intesa sulle cifre con il Rennes, ma le parti si stanno avvicinando#Calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/7H7LpSjfPR — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 11, 2024