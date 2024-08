Calciomercato Roma: Saelemaekers atteso alle 9:10 a Fiumicino

Dopo l'accordo definitivo di ieri sera sulla base di uno scambio di prestiti, Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers sono pronti rispettivamente a cominciare le loro nuove avventure con Milan e Roma. Il belga è atteso a Fiumicino questa mattina alle 09:10, così come l'inglese arriverà a Milano in mattinata. Inoltre, come specifica il giornalista Matteo Moretto, l'attaccante percepirà in rossonero lo stesso stipendio che gli sarebbe spettato alla Roma.

