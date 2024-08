Voleva così tanto la Roma, Artem Dovbyk, che ha messo di tasca sua il milione e mezzo che serviva per far chiudere la trattativa tra il Girona e il club giallorosso. In che modo? Facile: l'attaccante aveva un accordo scritto con il club spagnolo per cui, in caso di futura rivendita, avrebbe avuto diritto a un milione e mezzo di euro. Ma ha scelto di non prendere quei soldi. [...]

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE