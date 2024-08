Calciomercato Roma, raggiunto l'accordo con il Lens per Danso: arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Affare da 25 milioni

La Roma avrà presto il suo nuovo difensore centrale. Come scrive Gianluca Di Marzio su X, infatti, il club capitolino, dopo l'ultima offerta presentata, ha raggiunto un accordo con il Lens per il passaggio di Kevin Danso in giallorosso. Dopo diverse settimane di inseguimento, dunque, De Rossi è pronto ad abbracciare il centrale austriaco, atteso in Italia nelle prossime ore.

Come aggiunge Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma ha dato priorità all'arrivo del difensore centrale. Il giocatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto.

La trattativa per Kevin #Danso alla #ASRoma è al traguardo. I giallorossi hanno dato priorità al reparto difensivo avendo soltanto 3 giocatori nel ruolo di centrale. La formula con il #Lens è quella del prestito con obbligo di riscatto#calciomercato @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 27, 2024

Gianluigi Longari di Sportitalia svela anche le cifre dell'operazione Danso: un affare da 25 milioni tra parte fissa e bonus.