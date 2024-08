Calciomercato Roma: possibile ritorno di fiamma per Chiesa se partisse Dybala

Federico Chiesa è ormai fuori rosa alla Juventus e la decisione del club bianconero potrebbe cambiare le prospettive dell'ala, che non vuole perdere tempo prezioso della propria carriera rimanendo un anno senza giocare. Durante l'estate Chiesa ha parlato spesso con De Rossi che lo voleva a Roma e che non ha preso benissimo i dubbi di un mese fa. L'esterno voleva capire quali altre possibilità potessero aprirsi per lui, sperando in una chiamata dalla Champions e di fatto non ha mai detto "no" ai giallorossi. Se si concretizzasse la partenza di Dybala in Arabia, con Ramadani intermediario dell'operazione e agente di Chiesa, la Roma potrebbe essere di nuovo la prima soluzione per l'azzurro.

(gazzetta.it)

