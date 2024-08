Calciomercato Roma: piace Okafor, ma il Milan non è disposto a inserirlo nell'affare Abraham

Fra Roma e Milan c'è in ballo la possibile operazione che potrebbe portare Tammy Abraham in rossonero, ma Okafor non è destinato a rientrare nell'affare. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, infatti, l'attaccante piace ai giallorossi ma i rossoneri non sono disposti a inserirlo nell'operazione Abraham.

