Calciomercato Roma, Oliveras verso la Dinamo Zagabria: prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni

Jan Oliveras si avvicina alla Dinamo Zagabria. Il terzino classe 2004, secondo quanto riportato su X dal giornalista Fabrizio Romano, si trasferirà dalla Roma a Zagabria in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro e la società croata pagherà lo stipendio allo spagnolo. Lunedì Oliveras effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al nuovo club.

⚪️??? Dinamo Zagreb are closing in on Jan Oliveras deal with AS Roma.

Loan move with salary covered, €1.5m buy option clause. Medical to take place on Monday.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024