Calciomercato Roma, oggi la firma di Oliveras con la Dinamo Zagabria: prestito con clausola d'acquisto di 1,5 milioni

Dopo essere stato vicino all'Al-Ittihad nel merito dell'affare Aouar, il giovane Jan Oliveras saluterà oggi i colori giallorossi. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti in giornata arriverà la firma del giocatore con la Dinamo Zagabria (dopo aver già effettuato le visite mediche): l'accordo è stato trovato sulla base di un prestito con stipendio pagato e clausola d'acquisto di 1,5 milioni.

✍??? Jan Oliveras signs today at Dinamo Zagreb from AS Roma, deal completed.

Loan move with salary covered, €1.5m buy option clause — medical also done. https://t.co/oNkl4eRwgJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024