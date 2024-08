Ieri le prime voci, oggi arriva la notizia dell'offerta presentata dal PSV per Nicola Zalewski: 9 milioni di euro la cifra messa sul piatto dagli olandesi per portar via l'esterno 2002 alla Roma. Il calciatore, in scadenza il 30 giugno 2025, secondo quanto scrive l'esperto di calciomercato sul proprio profilo X, sta riflettendo sulla proposta.

