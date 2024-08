Calciomercato Roma, obiettivo Koné: giallorossi avanti sul Milan, c'è l'accordo col giocatore. Serve la cessione di Abraham

Roma al lavoro per completare la rosa negli ultimi due giorni di calciomercato, che chiuderà domani sera. Secondo le informazioni del giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, il club giallorosso spinge per portare Manu Koné alla corte di Daniele De Rossi: in questo momento la Roma ha sorpassato il Milan per assicurarsi il centrocampista classe 2001, il preferito del tecnico romanista nel ruolo.

L'accordo con il giocatore intorno ai 3 milioni di euro c'è da giorni e il Borussia Mönchengladbach, proprietario del cartellino, vuole 20 milioni di euro per liberarlo. Per completare l'operazione, però, serve la cessione di Tammy Abraham, diretto al Milan nello scambio che porterebbe Saelemaekers - più soldi - in giallorosso.