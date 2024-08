Calciomercato Roma: Nottingham Forest su Bove, i giallorossi chiedono 15 milioni

Ultimi tre giorni di calciomercato estivo con Florent Ghisolfi al lavoro per completare la rosa di Daniele De Rossi e fare le cessioni. Secondo le informazioni del portale dedicato alle trattative, la Roma sta pensando ad una sistemazione per Edoardo Bove non in prestito ma solo a titolo definitivo. In queste settimane si sono registrati interessamenti da parte di club di Premier League ma l'unica offerta ufficiale è arrivata dal Nottingham Forest: gli inglesi hanno presentato una proposta inferiore rispetto alla richiesta della Roma, che valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro. In questi giorni i due club stanno trattando.

Un mese fa, invece, era stata rifiutata una proposta di 12 milioni di euro dalla Fiorentina per il centrocampista classe 2002 e, sempre tempo fa, durante la trattativa con il Siviglia per l'eventuale arrivo di En-Nesyri in giallorosso il club spagnolo aveva chiesto di inserire Bove, ma la Roma non ha voluto.

