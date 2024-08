Nonostante la trattativa per Kevi Danso, la Roma non molla Tiago Djalò. Il difensore centrale portoghese lascerà la Juventus, e come scrive Alfredo Pedullà il classe 2000 è conteso da Roma e Stoccarda. I giallorossi, dunque, dopo gli addii di Llorente e Kumbulla, sono pronti a rimpolpare la retroguardia.