Calciomercato Roma, Kumbulla verso l'Espanyol: c'è l'accordo per il prestito

Nonostante l'interesse di alcuni club di Serie A, sarà in Spagna il futuro di Marash Kumbulla. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, l'Espanyol ha raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento in prestito del difensore albanese. Già limati gli ultimi dettagli, con il giocatore pronto a volare a Barcellona.

??? Excl: Espanyol have agreed loan deal to sign Marash Kumbulla as new centre back from AS Roma.

Final detail sorted today as Kumbulla leaves Roma with immediate effect. pic.twitter.com/7OyWsMIYne

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024