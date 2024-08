Calciomercato Roma: Koné arriva per 18 milioni più 2 di bonus. Contratto fino al 2029 da 3 milioni l'anno

Nel primo pomeriggio è sbarcato a Roma Manu Koné, rinforzo per la mediana di Daniele De Rossi. Come riportato da Filippo Biafora su X in serata, il centrocampista francese arriva per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Firmerà un contratto di 5 anni, fino al 2029, e percepirà 3 milioni all'anno.

