Questa volta potrebbe essere davvero ai titoli di coda l'avventura di Rick Karsdorp con la maglia della Roma. Come scrive Gianluigi Longari, il calciatore e il club lavorano per una rescissione di contratto. Si cerca un accordo per gli emolumenti, che l’olandese vorrebbe per intero.

