Calciomercato Roma: incontro tra gli agenti di Dybala e gli emissari dell'Al Qadsiah

Le indiscrezioni sul possibile futuro di Dybala lontano da Roma cominciano a crescere sempre di più. Come riporta Gianluca Di Marzio infatti si starebbe svolgendo in questi momenti un incontro tra gli agenti di Dybala e gli emissari dell'Al Qadsiah, con la Roma che avrebbe dato l'autorizzazione per procedere con la trattativa.

#Calciomercato | Incontro in corso tra l'agente di #Dybala e gli emissari dell'#AlQadsiah. La #Roma ha autorizzato il giocatore a trattare — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 14, 2024