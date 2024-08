Ore decisive per il futuro di Tammy Abraham. Come scrive Alfredo Pedullà, infatti, il West Ham è sempre forte sull'attaccante. Nelle prossime ore, il cub londinese potrebbe tentare l’affondo definitivo. La Roma chiede 25 milioni ma potrebbe accontentarsi anche di qualcosina in meno, pur di liberarsi dell’ingaggio dell’attaccante inglese.

(alfredopedullà.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE