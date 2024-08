Calciomercato Roma: il Nottingham Forest offre una decina di milioni per Bove

Ultimi giorni di mercato di fuoco per la Roma, alla ricerca di nuovi innesti ma anche di sfoltire la rosa. Uno dei partenti potrebbe essere Edoardo Bove. Come scrive Filippo Biafora de Il Tempo, su di lui c'è sempre il Nottingham Forest, che ha messo sul piatto una decina di milioni per il prodotto del vivaio giallorosso.

