Calciomercato Roma: il Milan vuole Abraham. Contatti nei prossimi giorni

Dopo l'arrivo di Alvaro Morata il Milan continua la ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare e completare il reparto offensivo. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano i rossoneri vorrebbero l'inglese Tammy Abraham della Roma (dopo la scelta di Fullkrug di firmare per il West Ham), tra i possibili candidati già dal 12 luglio. Nei prossimi giorni ci saranno contatti tra i due club.

?⚫️ AC Milan want Tammy Abraham as new striker and the plan remains clear since July 12.

Talks to follow with AS Roma; Füllkrug was never close as Milan wanted different kind of striker.

…and Füllkrug’s joining West Ham. ⤵️ https://t.co/ezc0Bgo3Tz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2024