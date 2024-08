Calciomercato Roma: il Milan valuta Abraham e Chiesa

Il Milan si prepara ad accogliere Youssouf Fofana per rinforzare il centrocampo, ma il suo mercato potrebbe non finire qua. Secondo le indiscrezioni del sito dell'emittente televisiva, ora i rossoneri cercheranno di sistemare la questione Kalulu e poi proveranno ad inserire un altro acquisto. Il Milan continua a valutare le situazioni di Tammy Abraham, attaccante di proprietà della Roma apprezzato dal tecnico rossonero Paulo Fonseca, e di Federico Chiesa, in orbita giallorossa da mesi, oltre che di Samardzic.

(sport.sky.it)

