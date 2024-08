Tra i nomi individuati dalla Roma per rinforzare il centrocampo, c'è quello di Boubakary Soumaré. Come scrive Filippo Biafora, però, la trattativa è tutt'altro che semplice. Il Leicester, infatti, ad ora non apre al prestito, sperando in un'offerta a titolo definitivo da Lione e Monaco, squadre che si sono interessate a lui.

(Filippo Biafora - Il Tempo)