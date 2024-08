Calciomercato Roma, forte interesse del Frosinone per Darboe: idea prestito con obbligo di riscatto

Nonostante le buone impressioni di Daniele De Rossi, non sarà a Roma il futuro di Darboe, reduce da una buona prima parte di ritiro. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, sul centrocampista ex Sampdoria c'è il forte interesse del Frosinone. Il club ciociaro, retrocesso in Serie B, vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto.

#Calciomercato | @Frosinone1928, forte interesse per Darboe della Roma. Il club giallazzurro vorrebbe un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2024