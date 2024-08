Calciomercato Roma: il club spinge Dybala verso l'addio. A Cagliari siederà in panchina

Tiene banco il caso Dybala. Come scrive il sito dedicato al calciomercato, infatti, la Roma spinge l'argentino verso l'addio. Il club sta sondando le società interessate al calciatore, mettendolo, di fatto, sul mercato. La Roma ha trasmesso a Dybala un’offerta scritta proveniente dall’Arabia Saudita da oltre 100 milioni netti in quattro anni. Offerta, per ora, rispedita al mittente dall’ex bianconero, la cui volontà è quella di restare nella Capitale. Nel frattempo il club giallorosso ha già comunicato al giocatore che non sarà tra i titolari nel match di esordio contro il Cagliari.

