Nelle ultime ore di calciomercato la Roma è attiva in entrata e in uscita per completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi, ma non solo. Anche il mercato giovanile, infatti, è al centro dei pensieri del club e, come fa sapere il sito dedicato allo sport giovanile, Mattia Almaviva resterà nella Capitale: sembra cambiata la posizione del club rispetto alle prime due giornate disputate del Campionato Primavera 1 e l'attaccante classe 2006 non lascerà Trigoria.

(gazzettaregionale.it)

