Sono ancora tanti i giocatori in uscita da Trigoria: Karsdorp, Bove, Zalewsi, Abraham e Shomurodov. Per uno di loro la Roma starebbe pensando di mettere in piedi uno scambio con il Milan: si tratta di Zalewski, che secondo quanto riferisce il quotidiano potrebbe andare alla corte di Fonseca in cambio di Saelemaekers. Va trovata la quadra su conguaglio e ingaggi.

(ilromanista.eu)

