Calciomercato Roma: i giallorossi si lanciano su Hermoso. Se Smalling va in Arabia, può arrivare anche Hummels

Non sarà Danso, neanche Tiago Djalo, probabilmente nemmeno Badé per il quale il Siviglia ha rifiutato le proposte della Roma, e probabilmente più di Hummels, tra gli svincolati, Ghisolfi affonderà per Mario Hermoso. Questo il quadro aggiornato sulla questione difensore centrale per la Roma.

22.40 - Anche Fabrizio Romano riporta dell'assalto della Roma su Mario Hermoso, per il quale sta premendo proprio Daniele De Rossi.

???? AS Roma manager Daniele de Rossi, pushing for Mario Hermoso as option as new centre back.

This follows deal off for Tiago Djaló.

Hermoso also received a proposal from Galatasaray. pic.twitter.com/P4XyDOggUN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024