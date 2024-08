Non è di certo finito il mercato della Roma. Oltre al terzino destro, infatti, Ghisolfi continua sottotraccia la caccia ai giovani talenti di livello internazionale. Come scrive il quotidiano sportivo, un nome caldo è quello di Antonio Nusa, 19 anni, esterno sinistro norvegese del Bruges. Ha già esordito in nazionale e il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni.

(gasport)